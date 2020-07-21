 أعضاء هيئة قضايا الدولة الجدد يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل

أدى المندوبون المساعدون، الذين تمّ تعيينهم بهيئة قضايا الدولة، اليمين القانونية أمام المستشار عمر مروان وزير العدل، وبحضور المستشار أبو بكر الصديق عامر رئيس هيئة قضايا الدولة، وعدد من قيادات الهيئة والوزارة في احتفالية أُقيمت بديوان عام وزارة العدل.

ورحب وزير العدل، في كلمته، برئيس الهيئة وأعضائها الجدد، موضحًا أنَّ هيئة قضايا الدولة أقدم هيئة قضائية، إذ أنشئت عام 1875، وارتفعت قامتها بجهد وفكر شيوخها، آملاً لها المزيد من التقدم.

وأكّد وزير العدل، التمسك بالقيم والتقاليد القضائية، والبعد عن مواطن الريب والظنون، والتزود بالعلم وسعة الاطلاع لإظهار الحق، مشددًا على دور هيئة قضايا الدولة في الحفاظ على مقدرات الشعب واستحقاقاته، بما لها من ريادة في هذا المجال.

وأعرب وزير العدل، باسم جميع الجهات والهيئات القضائية دعمهم اللا محدود للرئيس عبدالفتاح السيسي، ولجيشنا العظيم وهو يؤدي رسالته المجيدة؛ لحماية أرض مصر وأمنها القومي، واثقاً من نصر الله لهم، متمنياً للأعضاء الجدد مستقبلاً مزدهراً.

وتمنت وزارة العدل، لأعضاء هيئة قضايا الدولة الجدد التوفيق والسداد في خدمة الوطن.