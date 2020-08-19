رئيس ومستشاري قضايا الدولة يهنئون الرئيس السيسي بالعام الهجري الجديد

تقدم المستشار دكتور أبو بكر الصديق عامر، رئيس قضايا الدولة والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة، وجميع مستشاري الهيئة، بخالص التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والشعب المصري العظيم والأمة العربية والإسلامية، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1442.

ويمثل اليوم ذكرى هجرة الرسول الكريم سيدنا محمد عليه افضل الصلاة وأتم التسليم من مكة إلى المدينة المنورة حيث أرسى بها دعائم الدولة الإسلامية، سائلين المولى عز وجل أن يكون هذا العام الجديد عام أمن وأمان وسلام واستقرار وتنمية وازدهار على مصرنا الحبيبة وعلى العالم أجمع في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

صرح بذلك المستشار سامح سيد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.