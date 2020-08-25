سعر الدولار اليوم الثلاثاء 25-8-2020 في مصر

اختلفت أسعار الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 25 أغسطس، وتقدم الوطن استمرارا للخدمات اليومية التي تقدمها لقرائها متوسط سعر الدولار في مختلف البنوك الحكومية والخاصة مثل البنك التجاري الدولي وبنك مصر وبنك قناة السويس وبنك الإسكندرية، والبنك الأهلي المصري كالتالي:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 15.85 جنيه للشراء، و15.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجّل سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 15.85 جنيه للشراء، و15.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سجّل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي نحو 15.84 جنيه للشراء، و15.94 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجّل سعر الدولار في بنك مصر نحو 15.85 جنيه للشراء، و15.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجّل سعر الدولار في بنك مصر نحو 15.84 جنيه للشراء، و15.94 جنيه للبيع.

وأوضحت دراسة أعدها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بشأن الآثار السلبية لتفشي فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد المصري، أنّه فيما يتعلق بأسعار الصرف والفائدة مع تفشي جائحة كورونا، بدأ سعر الجنيه يشهد انخفاضا ملموسا أمام الدولار، إذ بلغ نحو 1.8% من قيمته في الفترة من فبراير حتى مايو 2020.

وتزامن هذا الانخفاض مع تراجع التدفقات الدولارية، نتيجة عدة أسباب، بينها تدهور قيمة الصادرات السلعية بمعدل 39.4% خلال ذات الفترة، وزاد الأثر السلبي على قيمة الجنيه جراء تأثر قطاع السياحة بشكل ملحوظ بانتشار الفيروس والانخفاض الكبير في أعداد السائحين.

وأكدت الدراسة أنّ الآثار السلبية لجائحة كورونا أثرت على صافي الاحتياطي النقدي الدولي لدى البنك المركزي، إذ تراجعت قيمة المتغير في أعقاب جائحة كورونا خلال الفترة الفرعية من فبراير إلى مايو 2020، من 45.5 مليار دولار في فبراير إلى 36 مليار دولار في مايو 2020.

وجاء سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية اليوم، نحو 4.25 جنيه للشراء و4.34 جنيه للبيع، وسجّل في بنك مصر نحو 4.29 جنيه للشراء و4.34 جنيه للبيع.

أما اليورو فسجل في بنك مصر نحو 18.67 جنيه للشراء، و18.84 جنيه للبيع، وسجّل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري نحو 18.67 جنيه للشراء، و18.84 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس سجل نحو 18.67 جنيه للشراء، و18.84 جنيه للبيع.

والريال السعودي سجل اليوم في بنك مصر 4.13 جنيه للشراء، و4.25 جنيه للبيع، وسجّل في بنك الإسكندرية نحو 4.13 جنيه للشراء، 4.25 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس نحو 4.13 جنيه للشراء، و4.25 جنيه للبيع، أما في البنك التجاري الدولي سجل نحو 4.13 جنيه للشراء، و4.25 جنيه للبيع.

أما الجنية الاسترليني فسجّل في بنك قناة السويس نحو 20.69 جنيه للشراء، و20.91 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجّل نحو 20.69 جنيه للشراء، و20.91 جنيه للبيع.