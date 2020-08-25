مبيعات غاز شركتي البرلس ورشيد بلغت 309 ملايين قدم مكعب يوميا

قال المهندس شريف حسب الله رئيس شركة رشيد والبرلس للبترول، إنّ مبيعات الغاز الطبيعي للشركة بلغت نحو 309 ملايين قدم مكعب غاز يوميا.

وأضاف حسب الله، في بيان بعد اجتماع الجمعية العامة للشركتين، برئاسة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أنّ معدل إنتاج المتكثفات بلغ 8 آلاف برميل يوميا، لافتا إلى استكمال وحفر الآبار الخاصة بالمرحلة (9 ب) من مشروع غرب دلتا النيل العميق.

وأضاف أنّه بنهاية باستكمال المرحلة قد تصل القدرة الإنتاجية للغاز من المشروع، لنحو 500 مليون قدم مكعب غاز يوميا، موضحا أنّه رغم التحديات التي فرضتها جائحة كورونا، جرى استكمال أعمال الإنشاءات البرية في ساحة المعدية.