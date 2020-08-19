البترول: إنتاج مصر من الغاز يصل إلى أكثر من 7 مليارات قدم مكعب يوميًا

كشف المهندس حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، تفاصيل تشغيل ميناء الحمراء البترولي في العلمين الجديدة.

وذكر أن الميناء ساهم في زيادة الشحن إلى مليون برميل من البترول الخام يوميًا بتكلفة تقدر بـ100 مليون دولار، مشيرًا إلى أن ميناء الحمراء سيكون مركزًا استراتيجيًا لتصدير المنتجات البترولية.

وأكد "عبد العزيز"، أن إنتاج مصر من الغاز يصل إلى أكثر من 7 مليارات قدم مكعب يومي، و650 ألف برميل يوميًا من الزيت الخام.

وأضاف "عبد العزيز"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، على شاشة "صدى البلد"، أنه جارٍ أيضًا إنشاء مستودعين بالميناء لزيادة السعات التخزينية بتكلفة 60 مليون دولار، مشيرًا إلى أن الميناء مجهز بكافة وسائل التأمين اللازمة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول، أن هناك 12 اتفاقية بترولية للبحث والاستكشاف والتنقيب بالصحراء الغربية والبحرين الأحمر والمتوسط، لافتًا إلى الحصول على موافقات من البرلمان ورئيس الجمهورية، ويتبقى التوقيع عليها من وزير البترول قريبًا مع شركات عالمية.

وأشار إلى أن إجمالي استثمارات البحث والاستكشاف لهذه الاتفاقيات يتخطى مليار دولار.