البترول تبدأ توصيل الغاز الطبيعي إلى الوادي الجديد لأول مرة

أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، بدء خطوات التنفيذ لأول مشروع لتوصيل الغاز الطبيعي إلى محافظة الوادي الجديد، باستخدام تكنولوجيا الغاز الطبيعي المضغوط، تمهيدا لإطلاق الخدمة الحضارية لأول مرة في المحافظة، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتوسع في مشروعات توصيل الغاز الطبيعي واستخدامه بالمنازل، للمساهمة في تقديم خدمات متميزة تلبي احتياجات المواطنين في المحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك خلال حضور الملا توقيع بروتوكول تعاون في تنفيذ مشروع توصيل الغاز الطبيعى المضغوط CNG إلى محافظة الوادي الجديد، والذي وقعه المحافظ اللواء أركان حرب محمد الزملوط، مع الدكتور مجدي جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، والمهندس خالد أبوبكر رئيس شركة طاقة عربية المنفذة للمشروع، بحضور الدكتور أحمد هيكل رئيس شركة القلعة، والمهندس أحمد محمود نائب رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية للتخطيط ومشروعات توصيل الغاز.

وأضاف الملا أنّ مشروع توصيل الغاز الطبيعي المضغوط لمحافظة الوادي الجديد، يأتي في إطار حرص الوزارة على سرعة إتاحة وتوفير الغاز الطبيعي لأهالي المحافظة التي تستفيد بهذه الخدمة لأول مرة، بما يسهم في التيسير عليهم وإحلال الغاز الطبيعي تدريجيا محل أسطوانات البوتاجاز، موضحا أنّ الغاز الطبيعيى المضغوط يعد حلا أمثل لإمداد المحافظة وتغذيتها بالغاز الطبيعي في ظل التحديات التي تواجه مد الشبكة القومية للغاز الطبيعي إليها في الوقت الحالي.

ووجّه الملا، الجهات المنفذة بالعمل على وجه السرعة للانتهاء من الخطوات والإجراءات اللازمة لإتمام المشروع، في ظل أهميته للمحافظة وبما يتسنى إطلاق الغاز الطبيعي لأول مرة في الوحدات السكنية بالمحافظة.

ويقضي البروتوكول بالتعاون في تنفيذ مشروع لتوصيل الغاز الطبيعي، باستخدام تكنولوجيا تغذية المحطات الرئيسية بالغاز الطبيعي المضغوط CNG، وتنفيذ الدراسات والإجراءات اللازمة تمهيدا للتوصيل لـ14 ألف عميل منزلي في مدينة الخارجة كمرحلة أولى، تليها مراحل أخرى للتوصيل للعملاء المنزليين والتجاريين والصناعيين في نطاق المحافظة، خاصة وأنّها غير متصلة حاليا بالشبكة القومية للغاز الطبيعي، كما أنّها أكبر المحافظات من حيث المساحة والأقل من حيث عدد السكان، ما دعا لسرعة إتاحة بدائل عملية لتوفير الغاز الطبيعي بوسائل أخرى بخلاف الشبكة القومية للغاز الطبيعي، والحصول على مصدر للطاقة النظيفة للمحافظة متمثلة في إمدادها بالغاز الطبيعي.

من جانبه، قال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، إنّ توفير الغاز الطبيعي لأهالي الوادي الجديد، أحد أهم أولويات المحافظة في الوقت الحالي، مشيرا إلى أنّ إتاحة استخدام الغاز الطبيعي، يمثل سهولة ويسر كبيرين على المواطنين والأسر بالوادي الجديد بدلا من استخدام أسطوانات البوتاجاز، كما أنّ المحافظة تعمل على وجه السرعة للانتهاء من الإجراءات وتقديم التسهيلات اللازمة لإنجاز المشروع، الذي يعد نقطة تحول مهمة في الخدمات المقدمة للأهالي، مشيدا باهتمام وزارة البترول والثروة المعدنية لإعطاء دفعات للمشروع، بما ساهم في ترجمة ذلك عمليا بتوقيع البروتوكول إيذانا بالبدء في الأعمال.