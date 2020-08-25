التفاصيل الكاملة لضبط لاعب كرة قدم نشر صورا عارية لطالبة على فيس بوك

"النهاردة بدأت أطمن.. ربنا هيجبلي حقي"، قالتها طالبة جامعية في أول رد فعل لها حينما رأت من غدر بها في قفص الاتهام.

المتهم لاعب كرة قدم شهير حاول ابتزاز طالبة بنشر صورها على موقع "فيس بوك"، ولكنها استنجدت بالقضاء، "القاضي قاله أدخل القفص ويارب ميخرجش منه.. فضحني بالصور على الفيس بوك"، قالتها المجني عليها وسط المحكمة.

وروت مصادر التفاصيل الكاملة لجلسة اليوم من داخل المحكمة، مشيرين إلى أنه في تمام الساعة العاشرة صباحا حضر المستشار أحمد الجمل، رئيس محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، وجلس على المنصه لنظر القضايا، ثم نادى على المتهم "ع ج"، 22 سنة، لاعب كرة قدم، فأجاب الأخير بالحضور بصحبة محاميه، فنظر إليه القاضي، قائلا: "ادخل قفص الاتهام".

وأصدر القاضي قرارا بالقبض على لاعب الكرة في إعادة محاكمته بالقضية رقم 1439، جنايات بلبيس لسنة 2020.

وقال القاضي للاعب الكرة: "أنت متهم بنشر صور عارية لفتاة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك"، وأمر بحجز القضية لجلسة الخميس المُقبل، للنطق بالحكم.

وأشارت المصادر إلى أن المتهم حاول الاستغاثة بالقاضي، مرددا: "أنا معملتش حاجة.. أنا مظلوم".

وقرر القاضي ترحيل المتهم إلى حجز القسم التابع له، ومن المقرر أن يحضر خلال الأسبوع المقبل لمتابعة نظر جلسات محاكمته.

كان مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من فتاة تُدعى "غ.س"، 19 سنة، مُقيمة بدائرة مركز شرطة بلبيس، تتهم فيه "ع.ج.م.أ"، 22 سنة، لاعب كرة قدم بنادي وادي دجلة، مُقيم ببندر بلبيس، بالتعدي على حياتها الخاصة ونشر صور عارية لها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وقالت الفتاة، إن المتهم هددها بمحادثات بينهما، وقدمت صورًا لتلك المحادثات. فيما تبين صحة الواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالة أوراق القضية إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي سبق وعاقبت المتهم غيابيًا بالسجن 7 سنوات، قبل تقدم دفاع المتهم بطلب لإعادة المحاكمة.

وما زالت القضية تحت النظر، حيث جرى تأجيلها للاستماع إلى أقوال دفاع المتهم.