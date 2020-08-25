تنسيق كفر الشيخ يستقبل 300 طالب بالمرحلة الأولى

استقبل مكتب التنسيق الرئيسي ومعامل التنسيق الإلكتروني بجامعة كفر الشيخ، نحو 300 طالب وطالبة من الحاصلين على الثانوية العامة، ضمن المرحلة الأولى، لتسجيل رغباتهم طبقاً للضوابط التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، وسط إجراءات احترازية للوقاية من فيروس "كورونا".

وأوضحت الدكتورة أماني شاكر، عميد كلية التربية النوعية والمشرف العام على مكتب التنسيق الرئيسي ومعامل التنسيق الإلكتروني، أن المكتب شهد منذ اليوم الأول إقبالاً من طلاب المرحلة الأولى، لتسجيل رغباتهم والاستفسارعن أعمال التنسيق، وآليات اختيار الرغبات بالشكل الصحيح، وأضافت أنها تتوقع استقبال المزيد من الطلاب خلال المراحل القادمة للتنسيق، مشيرة إلى التزام جميع الطلاب المتقدمين للتنسيق بالإجراءات الاحترازية والوقائية تنفيذاً لخطة الجامعة.

ومن جانبه، أكد رئيس جامعة كفر الشيخ، الدكتورعبدالرازق دسوقي، أن إدارة الجامعة وضعت خطة لتسجيل تنسيق الجامعات للعام الجامعي 2020-2021، وتم تجهيز المعامل والقاعات التي ستقدم خدمات مكتب التنسيق، من خلال أجهزة الحاسب الآلي، والتي تم تجهيزها لتسجيل الرغبات للطلاب، داخل قاعات مكتب التنسيق في كلية التربية النوعية.

ووجه رئيس الجامعة بتوفير سبل الدعم والرعاية للطلاب خلال تسجيل رغباتهم، مع تواجد المختصين للإجابة عن استفسارات الطلاب، وتقديم كل الدعم والتسهيلات لهم.

وأضاف أنه تم تحديث الأجهزة وتدريب العاملين على كيفية التعامل مع موقع التنسيق وكيفية تسجيل الرغبات، كما تم تدريب وتأهيل الموظفين المختصين للتعامل بكل سهولة مع الطلاب أثناء التنسيق.

وشدد "دسوقي" على ضرورة التزام جميع المتواجدين بارتداء الكمامات، والحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعي، وتوفير أدوات التعقيم والمطهرات اللازمة للأشخاص والمستخدمة في تطهير الأماكن والأجهزة، خلال فترة تسجيل الرغبات حفاظاً على سلامة الطلاب والقائمين على مكاتب التنسيق.

وأشاد رئيس جامعة كفر الشيخ بالالتزام بالإجراءات الصحية، وتنفيذ التدابير الوقائية، والتزام الطلاب بالإجراءات الاحترازية والاحتياطات الوقائية ومعايير السلامة التي اتخذتها الجامعة، تنفيذاً لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات.