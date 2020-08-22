رئيس جامعة كفر الشيخ يؤكد تطبيق الإجراءات الاحترازية بمكتب التنسيق

أكد الدكتور عبد الرازق يوسف دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، الإلتزام بالإجراءات الصحية وتنفيذ التدبير الوقائية في اختبارات القدرات للحاصلين على الثانوية العامة هذا العام والراغبين في الالتحاق بكلية التربية الرياضية وشعبتي التربية الفنية والتربية الموسيقية بكلية التربية النوعية وفقاً للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.

وشدد خلال تفقده اليوم السبت، مكتب التنسيق الرئيسي واختبارات القدرات بكلية التربية النوعية، برفقة الدكتور حسن يونس نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ، الدكتور رضا صالح نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، على ضرورة التزام جميع المتواجدين بارتداء الكمامات والحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعي وتوفير أدوات التعقيم والمطهرات اللازمة للأشخاص والمستخدمة فى تطهير الأماكن والأجهزة خلال فترة الاختبارات حفاظًا على سلامة الطلاب والقائمين على تنظيمها.

واطمان على اختبارات القدرات في كليتي التربية الرياضية والتربية النوعية بالجامعة للاطمئنان من الطلاب على راحتهم وتسهيل كافة الاجراءات لهم وتواجد اللوحات الإرشادية متنميا لهم التوفيق، كما تفقد مكتب تنسيق الجامعة الرئيسي لتنسيق الثانوية العامة ومعامل التنسيق الإلكتروني.

أوضح رئيس الجامعة، على أن إدارة الجامعة أنهت استعداداتها لاستقبال طلاب الثانوية العامة لتسجيل رغباتهم من تحديث وتجهيز المعامل بالكامل التى تستقبل طلاب الثانوية العامة بدءاً من المرحلة الأولى فور افتتاحها اليوم السبت، كما تم تدريب وتأهيل الموظفين المختصين للتعامل بكل سهولة مع الطلاب أثناء التنسيق خلال الخطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأضاف أن اختبارات القدرات التي تجرى حالياً فى كليتى التربية الرياضية والتربية النوعية فرصة لاكتشاف المبدعين والموهوبين، مشيداً بالتزام الطلاب المتقدمين بالإجراءات الاحترازية والاحتياطات الوقائية ومعايير السلامة التي اتخذتها الكليتين تطبيقا لتعليمات وخطة إدارة الجامعة والتزاما وتنفيذا لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات.

كما وجه بتوفير سبل الدعم والرعاية للطلاب خلال أدائهم الاختبارات مع تواجد أعضاء هيئة التدريس والمختصين في كل كلية للإجابة على استفسارات الطلاب وتقديم الدعم والتسهيلات لهم، مؤكداً توفير كافة التجهيزات والاستعدادات لاستقبال أعمال التنسيق تيسيراً علي أبنائنا الطلاب.