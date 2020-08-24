أندريه زكي يشكر السيسي على إنشاء هيئة أوقاف إنجيلية

قال رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس أندريه زكي بعد الموافقة النهائية من مجلس النواب على إنشاء هيئة أوقاف إنجيلية: "نشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على كل مجهوداته لتحقيق دولة المواطنة على أرض الواقع، وترسيخ مبدأ المساواة بين جميع المواطنين، كما نشكر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، والأستاذ السيد الشريف، والأستاذ سليمان وهدان، وكيلي مجلس النواب، والدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية بالبرلمان، والسادة أعضاء البرلمان المصري".

يذكر أن مجلس النواب قد وافق خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون بشأن إنشاء هيئتي أوقاف الطائفة الإنجيلية والكنيسة الكاثوليكية، بشكل نهائي بعدما سبق وانتهى المجلس من مناقشته فى جلسة سابقة.