محافظ أسيوط يتابع تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء بمنفلوط

تابع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، سير العمل بالمركز التكنولوجي بمركز منفلوط، للوقوف على الجهود المبذولة لتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، وسداد جدية التصالح بنسبة 25% للمتقدمين، وذلك بعد مد فترة سداد الرسوم حتى 15 سبتمبر المقبل.

جاء ذلك خلال زيارته لمركز منفلوط لتفقد وافتتاح بعض المشروعات الخدمية بالمركز، حيث أشار إلى أهمية قانون التصالح في مخالفات البناء في استرداد حق الدولة والشعب وضبط منظومة التنمية العمرانية، وتقليل حجم العشوائيات والإزالات والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمدن والأحياء.

وشدد المحافظ – خلال الزيارة - على تكثيف العمل وحملات التوعية للمواطنين للمضى قُدمًا في منظومة التصالح، والتأكيد على أن جميع مخالفات المباني بالقرى والمدن قبل 8 أبريل 2019 تخضع لقانون التصالح، وهي التي تقع داخل الحيز العمراني، إضافة إلى جميع المباني المتاخمة والمجاورة والقريبة للكتل السكنية ما قبل 22 يوليو 2017.

في سياق آخر، ترأس المهندس نبيل الطيبي السكرتير العام المساعد لمحافظة أسيوط، حملة مكبرة، استهدفت إزالة المخالفات والتعديات بقرى مركز منفلوط، ما أسفرت عن تنفيذ 16 قرار إزالة لبعض المخالفات والتعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة.