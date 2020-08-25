كوريا الجنوبية تغلق معظم مدارس سول بعد تجدد إصابات كورونا

أعلنت كوريا الجنوبية أنّ معظم المدارس في سيئول والمناطق المحيطة ستغلق وتعود إلى الدراسة عبر الإنترنت، في أحدث خطوة بسلسلة تدابير احترازية لتجنب حدوث طفرة في الإصابات بفيروس كورونا.

وذكرت وزارة التعليم الكورية، اليوم الثلاثاء، أنّ جميع التلاميذ في مدينتي سول وإنتشون وإقليم جونجي سيدرسون عبر الإنترنت حتى 11 سبتمبر، باستثناء طلاب السنة الأخيرة من التعليم الثانوي، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وتأجلت بداية فصل الربيع الدراسي عدة مرات منذ مارس، ومع تراجع عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا بحدة منذ ذروتها في فبراير، عاودت معظم مدارس كوريا الجنوبية الفتح على مراحل بين 20 مايو، والأول من يونيو.

وقالت وزيرة التعليم، يو إن-هي، خلال إفادة إنّ التحاليل أظهرت إصابة 150 طالبا و43 من العاملين في المدارس بمنطقة سيئول الكبرى خلال الأسبوعين الماضيين.

وأبلغت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، عن 280 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد حتى منتصف ليل الاثنين، ليصبح العدد الإجمالي للإصابات في البلاد 17945 إصابة، ويصل عدد الوفيات إلى 310.

ويمثل هذا تراجعا في عدد الإصابات اليومية، وبلغ العدد المسجل في الأربع والعشرين ساعة السابقة 397 حتى منتصف ليل الأحد، في أعلى حصيلة يومية منذ أوائل مارس.

ورغم تركز معظم الإصابات الجديدة في منطقة العاصمة المكتظة بالسكان، تقول السلطات الصحية إنّ البلاد على شفا تفش عام، وطالبت الناس بالبقاء في منازلهم والحد من السفر.