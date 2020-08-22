كوريا الجنوبية تمدد الإجراءات عقب تسجيل أكثر من 300 إصابة بكورونا

قررت الحكومة الكورية الجنوبية، اليوم، تمديد إجراءات وإرشادات التباعد الاجتماعي، بعد تسجيل أكثر من 300 إصابة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" لليوم الثاني على التوالي.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، أن خطوة الحكومة الكورية الجنوبية تأتي في ظل مخاوف من دخول البلاد مرحلة جديدة من انتشار كورونا المستجد.

وأعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، تسجيل نحو 332 إصابة جديدة بكورونا المستجد، منها 315 إصابة محلية.

وأوضح مركز قيادة مكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم، أن عدد المصابين بكورنا المستجد في البلاد حتى فجر اليوم، وصل إلى 17002 حالة بزيادة 332 إصابة جديدة.

ويعد الرقم المسجل اليوم، "332"، الأكبر منذ 8 مارس الماضي عندما وصل العدد إلى 367 منهم 366 حالة عدوى داخلية.