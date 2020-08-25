السيرة الذاتية لوزير الخارجية المقترح بالحكومة التونسية عثمان الجرندي

أعلن المكلف بتكوين الحكومة التونسية هشام المشيشي في ساعة متأخرة من يوم أمس الاثنين، عن تعيين عثمان الجرندي في خطة وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.

والجرندي ولد في حمام الأنف، وهو سياسي ودبلوماسي شغل منصب وزير الشؤون الخارجية بين 2013 و2014 في حكومة علي العريض.

وانتمى الجرندي إلى السلك الدبلوماسي منذ 1979 وعمل بين 1981 و1988 كسكرتير أول لسفارة تونس في الكويت ثم كمستشار في الوزارة الخارجية وفي عام 1990 عين في بعثة التونسية في الأمم المتحدة .

وفي عام 1994 سمي كسفير في نيجيريا ثم على التوالي مديرا في الوزارة مكلفا بالشأن الإفريقي (1998)، نائب ممثل تونس في الأمم المتحدة (2000)، فسفيرا في كوريا الجنوبية (2002) ثم في الأردن (2010) تخللها توليه خطة مدير عام للمؤتمرات والنّدوات الدّولية بالوزارة (2005) ومكلف بمهمة في ديوان الوزير (2008).

بعد الثورة التونسية عمل كمندوب دائم للجمهورية التونسية لدى منظمة الأمم المتحدة بين أوت 2011 ونوفمبر 2012 وفي 8 مارس 2013 عين كوزير للشؤون الخارجية في حكومة علي العريض خلفا لرفيق عبد السلام في إطار تحييد وزارات السيادة.