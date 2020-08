رغدة متوحشة وممالك النار الخريطة التليفزيونية للقنوات الفضائية اليوم

مع تفشي انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" حول العالم، ودعوة المواطنين للبقاء في المنازل حفاظا على سلامتهم، ومنعًا للتجمعات والزحام، تقدم "الوطن"، للمتابعين والقراء في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات، خريطة الأفلام العربية والأجنبية والمسلسلات والبرامج الترفيهية المعروضة اليوم، على القنوات الفضائية على النحو التالي:

أفلام عربية وأجنبية

قناة روتانا سينما

عرض فيلم "ماتيجي نرقص" الساع 5:30 مساء، وفيلم "كلاشنكوف" الساعة 8 مساء، وفيلم "رغدة متوحشة" الساعة 10 مساء، وفيلم "الفرح" الساعة 12 منتصف الليل.

قناة سيما

عرض فيلم "الأزواج الشياطين" الساعة 4 مساء، وفيلم "ليتني ما عرفت الحب" الساعة 7:30 مساء، وفيلم "ليالي ياسمين" الساعة 11 مساء.

قناة MBC مصر

فيلم Brain On Fire الساعة 4 مساء، وفيلم Split الساعة 6 مساء، وفيلم Get Out الساعة 8 مساء، وفيلم Mother الساعة 10 مساء.

المسلسلات التلفزيونية

ON دراما

عرض مسلسل "ساكن قصادي" الجزء الثاني الساعة 6 مساءً، ومسلسل "بنت من شبرا" الساعة 7 مساءً، ومسلسل "30 يوم" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "نصيبي وقسمتك" الجزء الثالث الساعة 9 مساءً، ومسلسل "البرنس" الساعة 10 مساءً، ومسلسل "أرض النفاق" الساعة 11 مساءً.

DMC دراما

عرض مسلسل "سفر الأحلام" الساعة 6 مساءً، و"يوميات ونيس" الجزء الأول الساعة 7 مساءً، و"شبر ميّة" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "عوالم خفية" الساعة 9 مساءً، ومسلسل "ممالك النار" الساعة 10 مساءً، ومسلسل "إلا أنا" الساعة 11 مساءً، ومسلسل "رأفت الهجان" الجزء الثاني الساعة 12 منتصف الليل.

MBC مصر2

عرض مسلسل "أبو البنات" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "الحساب يجمع" الساعة 9 مساءً، و"ألف ليلة وليلة" الساعة 10 مساءً، و"الكبير أوي ج5" الساعة 11 مساءً، و"عيون القلب" الساعة 11:30 مساءً.

البرامج التلفزيونية

قناة DMC

عرض برنامج "مساء dmc" الساعة 9 مساء، وبرنامج "صاحبة السعادة الساعة 11 مساء.

قناة MBC

عرض برنامج "رامز واكل الجو" الساعة 10 مساء، وبرنامج "أسعد الله مساءكم" الساعة 10:30 مساء.