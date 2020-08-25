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محمود مسلم

الأمم المتحدة: 120 مليون وظيفة في مجال السياحة معرضة للخطر بسبب كورونا

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أ ش أ
10:55 ص | الثلاثاء 25 أغسطس 2020
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أن هناك نحو 120 مليون وظيفة في مجال السياحة مهددة بالخطر عالميًا بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال جوتيريش، في بيان، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية، اليوم، "في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، انخفض عدد السائحين الدوليين الوافدين بأكثر من النصف، كما تم فقد نحو 320 مليار دولار من الصادرات من السياحة".

وأضاف: "بشكل عام، هناك نحو 120 مليون وظيفة مباشرة في مجال السياحة عرضة للخطر"، مؤكدا أنه مع إغلاق المجتمعات وإغلاق الرحلات الجوية وإغلاق الحدود في أجزاء كثيرة من العالم تضررت البلدان النامية بشكل خاص بما في ذلك بلدان في إفريقيا.

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