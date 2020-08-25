التجارة: مصر بها 250 تجمعا للحرف اليدوية يوفر عشرات الآلاف من الوظائف

قالت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إنّ جهاز تنمية المشروعات يعمل بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية بالدولة على تنسيق الجهود فيما بينهم لدعم قطاع الحرف اليدوية والتراثية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية للعمل على النهوض بالقطاع وحل المشكلات التي تواجهه، باعتباره من القطاعات كثيفة العمالة التي تتيح فرص عمل لقطاع كبير من المواطنين، خاصة بالمحافظات الحدودية والصعيد والمحافظات السياحية.

وأوضحت أنّه يوجد في مصر نحو 250 تجمعا للحرف اليدوية والتراثية تضم نحو 120 حرفة، توفر عشرات الآلاف من فرص العمل الدائمة والمؤقتة بالمشروعات والمصانع المسجلة، وعدد كبير من المشروعات بالقطاع غير الرسمي، والتي تعمل الدولة على ضمها للقطاع الرسمي، لتتمكن من توفيق أوضاعها والحصول على التمويل والتدريب لتطوير منتجاتها، ما يؤهلها للتصدير وزيادة قدرتها على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية.

وأضافت جامع أنّ المشروعات اليدوية قادرة إذا أتيحت لها الظروف الملائمة، أن تحدث نقلة نوعية في الحياة الاقتصادية والاجتماعية لقطاعات عريضة من المواطنين باختلاف فئاتهم العمرية، خاصة المرأة التى تتميز بقدرتها على التطوير والتجديد في العمل اليدوي، وذوي الاحتياجات الخاصة الذين يتمكنون من المشاركة بفعالية وإيجابية في العملية الإنتاجية، لتمكينهم اقتصاديا وتحسين مستوى معيشتهم.

وأشارت إلى أنّ معرض تراثنا الذي ينظمه جهاز تنمية المشروعات، أكبر المعارض التي تخدم قطاع الحرف اليدوية والتراثية، ويتم تنظيمه بشكل دوري ليستفيد منه أكبر عدد من أصحاب المشروعات والعاملين بالقطاع، كما يعد المعرض تجربة فريدة من نوعها، إذ إنّه لا يمثل نافذة لتسويق منتجات أصحاب الحرف اليدوية فقط، بل تجمع يضم المئات من أصحاب المشروعات والجمعيات الأهلية وشباب الجامعات من مختلف المحافظات، ما يتيح لأصحاب المشروعات الفرصة للالتقاء وتبادل الخبرات وعقد صفقات تكاملية وتبادلية والتعرف على احتياجات الجمهور.