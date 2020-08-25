روتانا تهنئ الجسمي بعيد ميلاده الـ41: أمنياتنا بمزيد من التألق والنجاح

هنأت شركة روتانا، الفنان حسين الجسمي بعيد ميلاده الـ41، والذي يحتفل به اليوم 25 أغسطس، إذ نشرت "روتانا" صورة للفنان حسين الجسمي، مصحوبة بتعليق: "كل عام والفنان حسين الجسمي بألف خير، أسرة روتانا تتمنى لك المزيد من التألق والنجاحات".

واحتفل الفنان حسين الجسمي بعيد ميلاده الـ41، عبر حسابه على تويتر.

ونشر الجسمي صورته وهو طفلًا، معلقًا: "اليوم أكمل هذا الطفل عامه الـ41 والحمدلله على كل نعمه، واثق الخطوة بمحبّتكم وشامخ باحترامكم".

وحققت أغنية حسين الجسمي بـ"البنط العريض"، أكثر من 15 مليون مشاهدة على يوتيوب منذ طرحها الأسبوع الماضي، واحتفل الجسمي مع جمهوره بتصدر كليبه الجديد "بالبنط العريض" التريند، حيث شكر المطرب عبر "تويتر" جمهوره قائلا: "نحن دائما الرقم 1 بكم وبمحبّتكم، الحمدلله".

وأهدى الفنان الإماراتي الكبير حسين الجسمي، أغنيته الجديدة "بالبنط العريض" لجمهوره المصري، عبر موقع "يوتيوب" وهي من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان توما.