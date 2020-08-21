حسين الجسمي يقترب من 7 ملايين مشاهدة بأغنية "بالبنط العريض"

اقتربت أغنية "بالبنط العريض" لـ حسين الجسمي من تحقيق 7 ملايين مشاهدة على يوتيوب منذ توقيت طرحها الأسبوع الماضي.

احتفل المطرب الإماراتي حسين الجسمي، مع جمهوره بتصدر كليبه الجديد "بالبنط العريض" التريند، حيث شكر المطرب عبر "تويتر" جمهوره قائلاً: "نحن دائماً الرقم 1 بكم وبمحبّتكم.. الحمدلله".

وطرح الفنان الإماراتي الكبير حسين الجسمي، أغنيته الجديدة "بالبنط العريض" التي يهديها لجمهوره المصري، عبر موقع "يوتيوب" وهي من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان توما.