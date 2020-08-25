764 عملية تفتيش في قبرص لمنع تفشي كورونا

أعلنت الشرطة القبرصية اليوم، إجراء 764 عملية تفتيش خلال الساعات الـ24 الماضية لضمان امتثال المواطنين والمباني للإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19".

وقال ضابط بالشرطة القبرصية، رفض الكشف عن هويته، في تصريح لوكالة الأنباء القبرصية "سي إن إيه"، إنّه خلال عمليات التفتيش جرى الإبلاغ عن 5 مبان و23 مواطنا لمخالفتهم القوانين والقرارات ذات الصلة التي تتعلق باستخدام الكمامة الواقية.

وأضاف أنّه تم إجراء 107 عمليات تفتيش في العاصمة القبرصية نيقوسيا تم خلالها الإبلاغ عن عدم تطبيق مبنيين و6 مواطنين للإجراءات.

وكانت وزارة الصحة القبرصية أعلنت أمس الإثنين تسجيل 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا جميعهم لأشخاص عائدين من الخارج، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 1451 حالة.