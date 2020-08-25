نائب وزير الصحة: زواج القاصرات أحد الأسباب المباشرة للزيادة السكانية

قال الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان، إن زواج الأطفال "القاصرات" يعد أحد الأسباب المباشرة للزيادة السكانية، حيث يرتفع متوسط عدد الأطفال للمرأة المصرية في حالة الزواج قبل 18 سنة إلى 3,7 طفلاً، بينما يصل متوسط عدد الأطفال للمرأة المتزوجة بعد 22 سنة إلى 2,8 طفلاً، وهو ما يتطلب زيادة الاهتمام بهذه الظاهرة للحد من النمو السكاني، جاء ذلك في ورقة معرفية جديدة أعدها نائب الوزير حـول زواج الأطفال "القاصرات" في جمهورية مصر العربية.

وأوضح أن نتائج المسح الديموجرافي الصحي في مصر عام 2014، أظهرت أن نسبة الإناث المتزوجات في الفئة العمرية من 15 – 19 سنة بلغت 14.4% وتزداد أعدادهن في المناطق الريفية وهن من بين ذوات المستوى التعليمي والاقتصادي المنخفض.

وتابع في بيان له: "أظهر المسح أن أعلى نسبة للمتزوجات أقل من 20 سنة بمحافظة القاهرة والجيزة والشرقية على التوالي (9.1 – 8.1 – 7.7) %، في حين كانت أقل المحافظات الحضرية هي محافظة السويس وبورسعيد بنسبة 0.7%.

أكد نائب وزير الصحة أن موضوع زواج الأطفال يحظى باهتمام المجتمع وصناع القرار، لما له من عواقب صحية متعددة وانعكاسات اجتماعية، فهو قد يتسبب بظهور مشكلات صحية جسدية ونفسية بين الفتيات المتزوجات في سن مبكرة وكذا أطفالهن، الأمر الذي يهدد بزيادة انتشار الأمراض المختلفة وتدني الخصائص السكانية بين أفراد المجتمع.

ولفت إلى أن زواج الأطفال وكل أشكال الزواج "المحظور توثيقه في القانون" بين ذكر وأنثى لم يبلغ أحدهما أو كليهما سنة الثامنة عشر سنة وهو سن الطفولة بحسب الدستور، ينتهك هذا الزواج الحقوق الأساسية للأطفال المتزوجين، وكذلك الأطفال ثمرة هذا الزواج في التعليم والصحة والنمو النفسي والبدني السليم، كما يؤثر سلبا على حقوقهم المدنية والاجتماعية والقانونية.

يذكر أن منظمة اليونيسيف وضعت تعريفا للزواج المبكر بأنه "زواج رسمي أو غير رسمي قبل إتمام ثمانية عشر عاما" وهناك من يعرفه بأنه "زواج أي فتاة دون سن الثمانية عشر من العمر بما ينطوي على صورة من صور الاستغلال أو الاتجار".