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محمود مسلم

قرعة علنية لتوزيع الوحدات السكنية على مستحقيها بطابا

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حماده الشوادفي
02:09 م | الثلاثاء 25 أغسطس 2020
القرعة

القرعة

نظمت الوحدة المحلية لمدينة طابا بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، قرعة علنية لتوزيع وحدات الاسكان الاجتماعي بالمدينة على مستحقيها، وذلك بحضور المحاسب فوزى همام، مستشار المحافظ، والمفوض لمجالس المدن ومديريات الخدمات، وعلى الشحات، رئيس مدينة طابا، وأعضاء اللجنة، والمواطنين المستحقين للوحدات.

وقال رئيس مدينة طابا إن القرعة جرت على 24 وحدة سكنية من الإسكان الاجتماعي للمستحقين الذين تنطبق عليهم كافة الضوابط والشروط، وحصلوا على الموافقة الأمنية من جهاز تنمية سيناء.

وأكد رئيس المدينة أنه جرى الالتزام بالضوابط والشروط الصحية والتباعد بين الحضور، لمجابهة فيروس "كورونا" المستجد.

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