270 مليون جنيه لحماية مدينة طابا ومنطقة الترابين من أخطار السيول

قال المهندس عبد الرحمن فريد، مدير الإدارة العامة للمياه الجوفية بمحافظة جنوب سيناء، إنه جار استكمال العمل في مشروع حماية مدينة طابا ومنطقة الترابين، ضمن المرحلة الثانية لحماية مدن جنوب سيناء من أخطار السيول 270 مليون جنيه.

وأضاف مدير الإدارة العامة للمياه الجوفية، أنه جاري تدبيش مباني سدود الإعاقة بوادي رقم "١٨"، و وادي أم مريخة "، كما جاري حفر القنوات وأرنكة الميول ودمكها وتجهيزها لأعمال مباني الدبش.

وأوضح أن تكلفة مشروع حماية مدينة طابا من أخطار السيول 200 مليون جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ به 6%، بينما بلغت نسبة التنفيذ بمشروع حماية منطقة الترابين 14 %، بتكلفة تصل إلى 70 مليون جنيه.