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السجن المشدد 10 سنوات لـ8 متهمين في "عنف حلوان"

كتب:

هيثم البرعى
12:39 م | الثلاثاء 25 أغسطس 2020
المستشار محمد السعيد الشربينى

المستشار محمد السعيد الشربينى

قضت محكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، بمعاقبة 8 متهمين بالتورط في أحداث العنف التي شهدها "ميدان الشهداء" بحلوان، في يوليو 2013، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.

وكانت محكمة الجنايات القاهرة، قضت عام 2017، بمعاقبة 7 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات، كما عاقبت 9 متهمين هاربين بالسجن المشدد 15 عاما، وأسندت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم استعراض القوة والتلويح بالعنف، وحيازة أسلحة غير مرخصة، ومقاومة السلطات، وتكدير السلم العام، والانضمام إلى جماعة إرهابية محظورة.

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