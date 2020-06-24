الحكم على 8 متهمين في أحداث عنف حلوان 25 أغسطس

قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم، حجز محاكمة 8 متهمين بالتورط في أحداث العنف التي شهدها "ميدان الشهداء" بحلوان، في يوليو 2013، لجلسة 25 أغسطس المقبل، للحكم.

كانت محكمة الجنايات القاهرة، قضت عام 2017، بمعاقبة 7 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات، كما عاقبت 9 متهمين هاربين بالسجن المشدد 15 عاما، وأسندت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم استعراض القوة والتلويح بالعنف، وحيازة أسلحة غير مرخصة، ومقاومة السلطات، وتكدير السلم العام، والانضمام إلى جماعة إرهابية محظورة.