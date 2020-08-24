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الحكم على 8 متهمين في أحداث عنف حلوان غدا

كتب:

هيثم البرعى
10:28 م | الإثنين 24 أغسطس 2020
المستشار محمد السعيد الشربينى

المستشار محمد السعيد الشربينى

تُصدر محكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، غدا، الحكم على 8 متهمين بالتورط في أحداث العنف التي شهدها "ميدان الشهداء" بحلوان، في يوليو 2013.

كانت محكمة الجنايات القاهرة، قضت عام 2017، بمعاقبة 7 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات، كما عاقبت 9 متهمين هاربين بالسجن المشدد 15 عاما، وأسندت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم استعراض القوة والتلويح بالعنف، وحيازة أسلحة غير مرخصة، ومقاومة السلطات، وتكدير السلم العام، والانضمام إلى جماعة إرهابية محظورة.

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