"مستريح" جديد بالقليوبية يستولى على 93 مليون جنيه

تكثف أجهزة الأمن بمحافظة القليوبية من جهودها للقبض على "مستريح" جديد بمدينة قليوب، تمكن من الاستيلاء على قرابة 93 مليون جنيه من المواطنين، بحجة تشغيلها فى شركة توظيف أموال، قام بتأسيسها في قرية "طنان"، بدائرة مركز قليوب، مقابل أرباح شهرية 60%، إلا إنه استولى على أموال ضحاياه وفر هارباً.

تلقى مدير أمن القليوبية، اللواء فخرالدين العربي، إخطاراً من مأمور مركز قليوب، يفيد بورود بلاغات من قرابة 30 شخصاً، ضد أحد الأشخاص، يُدعى "ط. ع. أ. ر."، 44 سنة، لقيامه بالنصب عليهم والإستيلاء على أموالهم، بحجة تشغيلها فى شركة توظيف أموال، واستولى منهم على مبلغ 93 مليون جنيه قبل أن يفر هارباً، وحاولوا البحث عنه ولكنهم لم يستدلوا على أي عنوان له.

وتوصلت التحريات أن المتهم يحمل بطاقتين بأسماء وبيانات مختلفة، إحداهما بمحل إقامة فى محافظة الإسكندرية، وتحرر محضر برقم 4271 جنح مركز قليوب، وبالعرض على النيابة العامة، كلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة ضبط وإحضار المتهم الهارب.