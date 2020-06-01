أديب لـ"شوقي": ضميرك مستريح وطلاب الثانوية هيرحوا اللجان؟..والوزير يرد

فاجئ الإعلامي عمرو أديب، الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بسؤال على الهواء خاص بامتحانات الثانوية العامة والتي من المقرر إجرائها يوم 21 يونيو، قائلًا :"هل ضميرك مستريح والطلاب داخلين الامتحان يوم 21 يونيو في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد؟".

جاء ذلك خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر".

وقال شوقي، "يجب أن يعلم الجميع أن قرار إجراء امتحانات الثانوية العامة ليس قراره الشخصي بل قرار دولة، فهذا القرار تم اتخاذه في مجلس الوزراء وأقرته لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا، كما أن لجنة الأزمة متضمنة كلًا من وزارة التعليم العالي و وزارة الصحة والدفاع والداخلية والتنمية المحلية ويرأسها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء".

وتابع: " كلنا نشترك في ذلك، ده قرار جماعي وليس فردي، ولا يمكن أخذه في ظل هذه الظروف بدون الرأي الجماعي، ده تم دراسته باستفاضة، أخذنا رأي أجهزة الدولة والصحة، هذا القرار ليس قرار شخص، ولكنه قرار دولة".

وأشار إلى أنه لفت النظر إلى أن هناك هاشتاج تصدر "تويتر" ويظهر أنه بمشاركة 300 ألف شخص، واتضح بعد ذلك أن عدد الأكونتات المشاركة 10 آلاف فقط، وباقي العدد غير حقيقي.

وواصل: "فيه جزء ممنهج ولجان، ده شيء واضح وضوح الشمس، وأنا نشرت عناوين صفحات وأكونتات وجروبات تنتحل شخصيتي ويثيروا البلبلة ليل والنهار، ويطلعوا على الجزيرة على طول".