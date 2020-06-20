حبس "مستريح طنطا" 4 أيام.. نصب على مواطنين في 300 ألف جنيه

أصدر المستشار ياسين زغلول المحام العام لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية، اليوم، توجيهاته العاجلة إلى رئيس نيابة مركز السنطة، بحبس مستريح "تاجر للمواد الغذائية " لنصبه على مواطنين والاستيلاء على مبلغ مالي قدره 300 ألف جنيه بنطاق قري مركز السنطة، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كان فرع الإدارة بوسط الدلتا، قد تلقى بلاغا من أحد المواطنين مقيم بدائرة مركز شرطة السنطة بمحافظة الغربية، وعدد (2) آخرين بقيام تاجر مواد غذائية، مقيم بدائرة المركز، بتلقى مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها واستثمارها لهم.

تم تكثيف الجهود لبيان صحة الواقعة حيث تبين أن المشكو فى حقه يقوم بممارسة نشاط إجرامي فى مجال الاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة المواد الغذائية، والحصول من الشاكين على مبالغ مالية بلغ إجماليها ثلاثمائة ألف جنيه، مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنه توقف عن السداد، ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها.

وبتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية، تم ضبط المبلغ عنه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة والتي أمرت بقرارها السابق.