المشدد 15 سنة لرئيس "القاهرة لحقوق الإنسان" لتحريضه على العنف

قضت محكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة في طرة، بمعاقبة المتهم بهي الدين محمد حسن، رئيس مركز القاهرة لحقوق الإنسان، غيابيا بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، لاتهامه بنشر أخبار كاذبة والتحريض على العنف ضد الدولة، وإهانة السلطة والقضاء.

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبدالمنهم والدكتور علي عمارة.

ونسبت النيابة العامة للمتهم في القضية رقم 5370 لسنة 2020 جنايات الدقي، والمقيدة 91 لسنة 2020 حصر أمن دولة، إنشاء حساب على مواقع التواصل الاجتماعي وبث أخبار كاذبة، وإذاعة وبث أخبار كاذبة، والتحريض على العنف، وإهانة السلطة القضائية.