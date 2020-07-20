تأجيل محاكمة ممدوح حمزة بتهمة التحريض على العنف لـ 17 أغسطس

قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا، تأجيل جلسات محاكمة ممدوح حمزة، لاتهامه بالتحريض على العنف واستخدام القوة، للإخلال بالنظام العام، لجلسة 17 أغسطس المقبل، لسماع شهود النفي ومرافعة النيابة العامة.

وأصدرت المحكمة قرارها بعد جلسة استمرت قرابة الساعتين، استمعت خلالها لأقوال 3 شهود إثبات وهم ضابطين وصحفي.

ونسبت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول للنيابة، في القضية المقيدة برقم 48 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم التحريض على ارتكاب جريمة إرهابية لاستخدام القوة والعنف والإخلال بالنظام العام وذلك عن طريق النشر عبر حسابه الشخصي "تويتر" ومقاومة السلطات في أثناء نأدية عملهم، ونشر أخبار كاذبة.