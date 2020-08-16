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الجنايات تستأنف محاكمة ممدوح حمزة بتهمة التحريض على العنف غدا

كتب:

هيثم البرعى
09:19 م | الأحد 16 أغسطس 2020
المتهم ممدوح حمزة

المتهم ممدوح حمزة

تستأنف محكمة جنايات أمن الدولة العليا، غدا، جلسات محاكمة ممدوح حمزة، لاتهامه بالتحريض على العنف واستخدام القوة، للإخلال بالنظام العام.

ونسبت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول للنيابة، في القضية المقيدة برقم 48 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم التحريض على ارتكاب جريمة إرهابية لاستخدام القوة والعنف والإخلال بالنظام العام وذلك عن طريق النشر عبر حسابه الشخصي "تويتر" ومقاومة السلطات في أثناء تأدية عملهم، ونشر أخبار كاذبة.

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