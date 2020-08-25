سفير كوريا الجنوبية يشيد بالسيسي: نجح في تمكين الشباب وتجربة مصر رائدة

قال هونج جين ووك، سفير كوريا الجنوبية في القاهرة، إن فكرة الأكاديمية الوطنية للتدريب أكثر من رائعة، وتسعى الدولة المصرية من خلالها لتأهيل شبابها من أجل الاعتماد عليهم في قيادة المستقبل، مؤكدا أنها تجربة رائدة.

وأشاد ووك لـ"الوطن"، على هامش مشاركته في مقابلات اختيار الدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة بمقر الأكاديمية اليوم، بالخطوات التي اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتمكين الشباب، قائلاً إن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي اتخذت خطوات جادة في تمكين الشباب في المناصب القيادية بالدولة.

وتابع أن الأكاديمية الوطنية للتدريب خطوة لثقل مهارات الشباب واكسابهم الخبرة في المجالات المختلفة ضمن خطة الدولة المصرية للاستثمار في البشر، مؤكداً أن جميع المتقدمين للالتحاق بالدفعة الثالثة من برنامج التأهيل الرئاسي يتسمون بالتميز كلا في مجاله وسيكون لذلك تأثير إيجابي في كل قطاعات الدولة مستقبلاً.

وتستقبل الأكاديمية الوطنية للتدريب لليوم الرابع على التوالي مقابلات الدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، بمشاركة عدد من الوزراء والشخصيات القيادية بالدولة بجانب خبراء ومتخصصين في كل المجالات.

ويهدف البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة لتمكين الكوادر الفعالة في مصر لتصبح قادرة على فهم واستخدام الأساليب الحديثة في صنع السياسات وإدارة صنع القرار وتحويل التفكير التقليدي لمفاهيم الإدارة العامة إلى أسلوب أكثر حداثة، توافقاً مع أحدث التطبيقات والنماذج الدولية.

يتماشى البرنامج مع استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 التي تركز على ثلاثة محاور رئيسية؛ الاقتصاد والبيئة والبعد الاجتماعي مع توفير اهتمام خاص لفئات محددة من المجتمع بما في ذلك الشباب والنساء و ذوي الإعاقة.

يوفر البرنامج للمشاركين المعرفة والأدوات والمهارات ذات الصلة لتعريفهم بجميع جوانب الإدارة العامة.

ويحدد البرنامج عددا من متطلبات التسجيل والالتحاق، أبرزها: أن يكون المتقدم مواطنا مصريا ويكون عمره بين 30 و45 عاماً ويتمتع بحسن السير والسلوك وحاصلاً على شهادة جامعية بجانب شهادة تويفل من الاميديست بدرجة 450 على الأقل أو شهادة أيلتس من المركز الثقافى البريطانى بدرجة 4.5 على الأقل.

كما يجب أن يكون المتقدم أحد العاملين بالدولة من المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، أو من العاملين فى الجامعات من أعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة، والعاملين في قطاع الأعمال والقطاع العام أو الهيئات العامة والشركات القابضة أو التابعة.