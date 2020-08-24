وزير سابق: "الوطنية للتدريب" فكرة رائعة للتنقيب عن القدرات الشبابية

قال الدكتور عادل عدوي، وزير الصحة الأسبق، إنّ فكرة إنشاء الأكاديمية الوطنية للتدريب أكثر من رائعة، للكشف والتنقيب عن القدرات الشبابية التي تستطيع أن تكون إضافة في المجالات كافة.

وأضاف عدوي، لـ"الوطن"، أنّ مصر لديها اهتمام كبير بتنمية المهارات الشبابية كي يكون لدينا القدرة على استشراق المستقبل بشكل أكبر وتدريب الشباب، وعندما تأتي لهم الفرصة يستطيعون القيام بدور حيوي.

وتابع أنّ الشباب المتقدمين للالتحاق بالدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي لديهم استعداد جيد وأفكار في مختلف المجالات، بإمكانها النهوض بقطاعات كبيرة بالدولة.

وأكد "عدوي" أنّ مصر تؤمن بدور الشباب في صناعة المستقبل، وترى أنّ حماسهم وانتماءهم الكبير لهذا البلد يعد أمل في طريق التنمية الحقيقية، منوها بأنّ البرنامج الرئاسي يعد أيقونة شبابية في ظل اهتمام القيادة السياسية بتوفير البرامج التعليمية وتأهيل الشباب، ما ينعكس بالإيجاب بشكل كبير في المستقبل.

وتستقبل الأكاديمية الوطنية للتدريب لليوم الثالث على التوالي، مقابلات الدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، بمشاركة عدد من الوزراء والشخصيات العامة وخبراء ومتخصصين في كل المجالات.

ويهدف البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة لتمكين الكوادر الفعالة في مصر لتصبح قادرة على فهم واستخدام الأساليب الحديثة في صنع السياسات وإدارة صنع القرار وتحويل التفكير التقليدي لمفاهيم الإدارة العامة إلى أسلوب أكثر حداثة وتوافقا مع أحدث التطبيقات والنماذج الدولية.

ويتماشى البرنامج مع استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 التي تركز على 3 محاور رئيسية؛ الاقتصاد والبيئة والبعد الاجتماعي مع توفير اهتمام خاص لفئات محددة من المجتمع بما في ذلك الشباب والنساء وذوي الإعاقة.

ويوفر البرنامج للمشاركين المعرفة والأدوات والمهارات ذات الصلة لتعريفهم بجميع جوانب الإدارة العامة.

ويحدد البرنامج عددًا من متطلبات التسجيل والالتحاق، أبرزها أن يكون المتقدم مواطنًا مصريًا ويكون عمره بين 30 و45 عامًا ويتمتع بحسن السير والسلوك وحاصلا على شهادة جامعية بجانب شهادة تويفل من الإميديست بدرجة 450 على الأقل أو شهادة أيلتس من المركز الثقافي البريطاني بدرجة 4.5 على الأقل.

ويجب أن يكون المتقدم أحد العاملين بالدولة من المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، أو من العاملين في الجامعات من أعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة، والعاملين في قطاع الأعمال والقطاع العام أو الهيئات العامة والشركات القابضة أو التابعة.