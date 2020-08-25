"القباج": الأكاديمية الوطنية للتدريب نموذج للاستثمار في البشر

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الأكاديمية الوطنية للتدريب والبرامج المتميزة التي تنفذها تعد استثمارا حقيقيا في البشر وخلق ثروة بشرية تستفيد بها الدولة المصرية في كل المواقع.

جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التضامن الاجتماعي في لجان المقابلات الشخصية للمتقدمين للالتحاق بالدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذين للقيادة.

وتابعت القباج، الأكاديمية الوطنية للتدريب أصبحت بيت خبرة ذات مستوى عالي في تدريب الكوادر الشابة والمتخصصين، لافتة إلى أنها أصبحت أحد أهم أدوات الاستثمار في البشر وخلق كوادر تتحمل مسؤوليات القيادة في المستقبل.

وأضحت وزيرة التضامن، أن عملية المقابلات تم الإعداد لها بشكل متميز بداية من تشكيل لجنة الاختيار من خلفيات متنوعة وخبرات مختلفة، مرورا بتجهيز السير الذاتية للمتقدمين وانتهاء بمعايير التقييم ومؤشرات الاختيار.

وأشادت بمستوى المتقدمين للحصول على التدريب وحرصهم على تقديم رؤية عملية لتطوير قطاعات عملهم وليس مجرد الحصول على فرصة للترقي وظيفيا.