رئيس هيئة الاستثمار يستمع لمقترحات العاملين بالمنطقة الحرة في "قفط"

تفقد المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اليوم الثلاثاء، في ثاني جولاته بمحافظات الصعيد، المنطقة الحرة بقفط، وهي الزيارة التي تأتي في إطار دعم الدولة المصرية لعجلة الاستثمار بهدف توفير المزيد من المشروعات التنموية بالصعيد.

وخلال الزيارة، تفقد "عبدالوهاب" مبنى المنطقة الحرة حيث بحث أوضاع العاملين والقائمين عليها، واستمع لاحتياجاتهم ومقترحاتهم للاضطلاع بمهامهم على النحو الذي يسهم في تعزيز دور المنطقة الحرة في جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة.

كما وجه "عبدالوهاب"، بدعم المرافق واستكمال البنية التحتية للمنطقة الحرة تمهيدًا لجذب المزيد من المشروعات الاستثمارية الجديدة واستيعاب التوسعات.

وتفقد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عددا من المشروعات والكيانات القائمة بالمنطقة الحرة منها مصنع (ERE) جروب للطاقة المتجددة، ومصنع الألمانية- اللبنانية للدهانات والبويات، حيث وجه بضرورة تقديم كل سبل الدعم اللازم والاسراع فى الاجراءات تمهيدا لبدء تنفيذ التوسعات الجديدة للمصنع والتي تتراوح بين 120- 150 مليون جنيه.

كما وجه "عبدالوهاب"، بضرورة دراسة حالة بعض المشروعات القائمة تمهيدًا لمساعدتها على استئناف نشاطها والقيام بالتوسعات اللازمة على نحو يعزر من حجم الاستثمارات بالمنطقة ويتيح المزيد من فرص العمل بها.

وعقد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، اجتماعًا مع اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، وبحث الجانبان سبل تعزيز الفرص الاستثمارية المتاحة بالمحافظة، واتفقا على وضع خطة للترويج لها علي الخريطة الاستثمارية، وكذلك التنسيق بين المعنيين بملف الاستثمار بالمحافظة والهيئة للتيسير علي المستثمرين وسرعة تذليل أي صعوبات قد تواجه مشروعاتهم.

كما عقد اجتماعًا مع عدد من المستثمرين بديوان عام المحافظة، وذلك للوقوف على طبيعة التحديات التي تواجه مشروعاتهم وتؤخر وضع مشروعاتهم الاستثمارية وخططهم التوسعية موضع التنفيذ.

وعلى هامش الزيارة، تفقد مركز خدمات المستثمرين بقنا للوقوف على مدي جاهزيته واستعداه للقيام بالمهام والخدمات المنوط به تقديمها تمهيدًا لافتتاحه تيسيرًا على مستثمري المحافظة.