إخلاء سبيل مدرس متهم بإعطاء دروس خصوصية بكفالة

قررت نيابة شبين القناطر في محافظة القليوبية، إخلاء سبيل مدرس من سرايا النيابة بضمان مالي قدره 5 آلاف جنيه، لمخالفته قرار رئيس الوزراء بمنع التجمعات وتجميعه مجموعة من الطلاب لإعطاء درس خصوصي.

كانت معلومات وردت لمأمور مركز شبين القناطر، تفيد قيام مدرس يدعى "م ا"، من إحدى قرى مركز بين القناطر بتجميع الطلاب وإعطاء لهم درس خصوصي، مخالفًا بذلك قرار مجلس الوزراء بمنع التجمعات وحظر الدروس الخصوصية.

تم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة قررت إخلاء سبيله بضمان مالى 5 آلاف جنيه.