رئيس التحرير

محمود مسلم

إخلاء سبيل مدرس متهم بإعطاء دروس خصوصية بكفالة

كتب:

حسن صالح
02:36 م | الثلاثاء 25 أغسطس 2020
غلق سنتر دروس خصوصية

غلق سنتر دروس خصوصية

قررت نيابة شبين القناطر في محافظة القليوبية، إخلاء سبيل مدرس من سرايا النيابة بضمان مالي قدره 5 آلاف جنيه، لمخالفته قرار رئيس الوزراء بمنع التجمعات وتجميعه مجموعة من الطلاب لإعطاء درس خصوصي.

كانت معلومات وردت لمأمور مركز شبين القناطر، تفيد قيام مدرس يدعى "م ا"، من إحدى قرى مركز بين القناطر بتجميع الطلاب وإعطاء لهم درس خصوصي، مخالفًا بذلك قرار مجلس الوزراء بمنع التجمعات وحظر الدروس الخصوصية.

 تم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة قررت إخلاء سبيله بضمان مالى 5 آلاف جنيه.

 

 

اقرأ المزيد:

التحقيق مع 6 معلمين في القليوبية أجبروا الطلاب على "الدروس الخصوصية"

القليوبية: مبادرة «خالية من الدروس الخصوصية».. «شو إعلامى» والواقع مرير

وكيل "تعليم القليوبية": غلق مراكز الدروس الخصوصية وقطع المرافق عنها

القليوبية تطلق مبادرة "محافظة خالية من الدروس الخصوصية"

وكيل "تعليم القليوبية": التنسيق مع الأجهزة الأمنية لضبط مافيا الدروس الخصوصية

وكيل "تعليم القليوبية": إجراءات حاسمة لمواجهة مراكز الدروس الخصوصية