"حجازي": مصر هى الدولة الوحيدة التي أصرت على عقد الامتحانات رغم كورونا

استضافت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بفرعها بمدينة العلمين الجديدة، اليوم الثلاثاء، احتفالية لتكريم أوائل الثانوية العامة، وذلك بحضور اللواء أركان حرب خالد شعيب محافظ مطروح، والدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، والدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية، وعدد من قيادات ومشايخ وعواقل مطروح.

وأعرب اللواء خالد شعيب محافظ مطروح عن سعادته بتكريم أوائل الثانوية العامة، وتقدم بالشكر لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، لجهوده في العبور بامتحانات الثانوية العامة إلى بر الأمان رغم جائحة كورونا.

من جانبه، أعرب الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، عن سعادته بتكريم الأوائل بعد هذا العام الذى وصفه بـ"التاريخي"، لما شهده من تحديات في ظل جائحة كورونا، مشيرًا إلى أن مصر هى الدولة الوحيدة التي أصرت علي عقد امتحانات الثانوية العامة بالمنطقة.

وفي ختام الحفل تم تكريم الطلاب المتفوقين من أوائل الثانوية العامة، كما تم تبادل الدروع والهدايا التذكارية.