نواب شمال سيناء: إضافة 2% لمجموع طلاب الثانوية العامة والأزهرية

كشف عدد من أعضاء مجلس النواب بشمال سيناء عن موافقة وزير التعليم العالي على إضافة 2% على المجموع الأصلي لطلاب الثانوية العامة والأزهرية من أبناء المحافظة.

وقال النائب رحمي بكير، عضو مجلس النواب، إن اجتماعاً ضم عدداً من النواب عن شمال سيناء، مع وزير التعليم العالي، لبحث طلب إضافة 2% على مجموع طلاب الثانوية العامة والأزهرية، من أبناء شمال سيناء، حيث وافق الوزير بالفعل على هذا الطلب.

وأضاف "بكير" أن قرار الوزير تضمن أن المستهدف هم الطلاب الحاصلين على الشهادات الابتدائية والإعدادية والثانوية من شمال سيناء، إلا أنه تم أخذ موافقة الوزير على أن يستفيد بالقرار كل من حصل على الثانوية العامة من المحافظة، سواء من رمانة وبئر العبد والعريش ورفح والشيخ زويد ووسط سيناء.

كما أشار إلى أن هناك بعض الطلاب، من أبناء المحافظات الأخرى، حصلوا على الثانوية العامة من شمال سيناء، ولم يتمكنوا من تغيير محال إقامتهم بسبب الأحداث، وكان لابد أن يستفيدوا من القرار.

وأكد النائب سلامة الرقيعي، أنه تم بالفعل إضافة نسبة 2% على مجموع الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة من شمال سيناء، يمكنهم الاستفادة بها عند الدخول على موقع مكتب التنسيق.