رئيس جامعة الإسكندرية تشكيل لجنة وطنية لمتابعة أهداف التنمية المستدامة

وجه الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، خلال اجتماع مجلس الجامعة فى جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء، بمركز المؤتمرات بسموحة، الشكر لكافة عمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة واللجنة الطبية بالجامعة، على تضافر الجهود وأدائهم المتميز فى ظل أزمة جائحة كورونا، والانتهاء من العام الدراسي وأعمال الامتحانات بنجاح ملموس.

وشدد على العمداء ضرورة الانتهاء من خطة الاستعدادات للعام الدراسي الجديد 2021/2020، تتضمن التوسع في التعليم عن بعد وتطبيق نظام التعليم الهجين لتقليل عدد أيام حضور الطلاب بالكليات، والتوسع فى نظام الامتحانات والتصحيح الالكتروني بغية الاستمرار فى اتخاذ الإجراءات الوقائية والتباعد الإجتماعي حرصاً على صحة وسلامة كافة منتسبى جامعة الإسكندرية.

ووافق المجلس، على تشكيل اللجنة الوطنية لمتابعة اهداف التنمية المستدامة، يكون مقرها الدائم جامعة الإسكندرية وتعمل تحت مظلة برنامج الشبكات القومية واللجان الوطنية والمرصد المصري، وذلك اتساقا مع أهداف الشبكة القومية للتنمية المستدامة.

ووافق المجلس على إنشاء وتأسيس شركة لجامعة الإسكندرية لاستغلال مخرجات البحث العلمي كأول شركة على مستوى الجامعات المصرية، والاستفادة من قوانين الحوافز العلمية التى تسمح بإنشاء هذه الشركات فى الجامعات، وجار اتخاذ الإجراءات نحو تسجيلها بوزارة الاستثمار، وستقوم الشركة بالأستفادة من موارد الجامعة الحالية، وتسويق المشروعات المختلفة بالتعاون مع الجهات المعنية المحلية والدولية دعما للاقتصاد المبني على المعرفة وللوصول إلى منتجات محلية الصنع.

كما وافق المجلس على بدء البرامج التدريبية التحويلية للقطاع الصحي وتشمل برنامج مساعد خدمات صحية بالتعاون مع كلية التمريض ولجنة تمكين المرأة بالمنطقة الروتارية وغرفة مقدمى خدمات الرعاية الصحية، وبرنامج فنى إخصاب بالتعاون مع مراكز الخصوبة بالاسكندريه وقسم النساء والتوليد بكلية الطب.

واحيط المجلس علما بصدور القرار الوزاري بإنشاء درجة ماجستير المشترك بالتعاون بين جامعة الإسكندرية وجامعة حمدان بن محمد الذكية بالإمارات بنظام الاونلاين تحت مسمى "العلوم في إدارة الإبداع والتغيير" وذلك كبداية للتحول ودراسة البرامج والماجستير عن طريق التعلم عن بعد.

واستعرض الدكتور كريم حلمى المدير التنفيذي لمطبعة الجامعة ومركز خدمة المجتمع، ملامح التطوير التى طرأت على مطبعة جامعة الإسكندرية لرفع كفاءتها وتطوير مركز خدمة المجتمع، ومركز اللغة الإنجليزية، واستحداث وحدة الطباعة الرقمية بالمطبعة لأول مرة واستحداث خدمات طباعة وتجليد الرسائل العلمية وتجهيز غرفة انتظار الدارسين وتسويق منتجات المطبعة للسوق الخارجي، فضلاً عن استحداث دورات تدريبية جديدة تتوافق مع احتياجات المجتمع.

ووافق المجلس على تعيين 6 مدرسين، ومنح 25 درجة الدكتوراة، و49 درجة ماجستير فى التخصصات العلمية المختلفة.