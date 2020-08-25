مستشار الرئيس للشؤون الصحية: مطمئنون على مستقبل مصر

استقبلت الأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم، الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية الذي ترأس إحدى لجان المقابلات الشخصية للمتقدمين للالتحاق بالدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة.

وأعرب "تاج الدين"، في تصريحات صحفية داخل الأكاديمية، عن مدى سعادته بزيارته للأكاديمية واصفًا إياها بأنَّها "مشروع قومي ناجح"، قائلًا إنَّ "مصر دولة شابة وبها كوادر كثيرة على مستوى رفيع، وفكرة الأكاديمية فكرة قومية رائعة؛ حيث تختار عناصر تستطيع قيادة المجتمع وتكون قاطرة تقود البلد في مراحل مختلفة"، متابعًا: "نحن نشعر بالاطمئنان على المراحل المستقبلية لهذا الوطن بلدنا مصر إن شاء الله".

وأضاف "تاج الدين"، أنَّ اختيار عناصر ذات مواصفات معينة لا ينفي وجود عناصر كثيرة مميزة في مصر من مختلف التخصصات والأعمار، لكن اختيار أفضل هذه العناصر وأكثرها تأهيلًا يأتي بنوع من الزخم في القيادات في المؤسسات الوطنية المصرية، ولابد أن يكون تأهيلها من مختلف الجوانب والنواحي.

عقّب مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، على لقائه ببعض العناصر المرشحة للبرنامج، بأنَّه شعر بأن المرحلة المقبلة سوف تشهد اختيار قيادات لمؤسسات الدولة في مختلف المواقع ذوي كفاءة عالية وقدرات كبيرة.

جدير بالذكر أنَّ البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة يهدف إلى بناء كوادر ذي كفاءة عالية للدولة، قادرة على فهم واستخدام الآليات الحديثة في رسم السياسات وإدارة عملية اتخاذ القرار وتطبيق نمط تفكير حديث متماشيًا مع أحدث التطبيقات والنماذج الدولية الناجحة مما يجعلهم قادرين على تبوأ المناصب القيادية المختلفة، وقد تم تخريج 190 متدربًا في الدفعة الأولى في شهر يناير 2018، وحاليًا تضم الدفعة الثانية 79 متدربًا.

وأنشئت الأكاديمية الوطنية للتدريب بموجب قرار جمهوري أصدَره الرئيس عبدالفتاح السيسي في أغسطس 2017؛ لتكون قبلة التطوير والتعلم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.