موعد مباراة ليفربول وريد بول سالزبورغ الودية والقنوات الناقلة

يستعد فريق ليفربول لمواجهة نظيره ريد بول سالزبورغ، اليوم الثلاثاء الموافق 25 أغسطس، في مباراة ودية بين الفريقين.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ريد بول سالزبورغ

تقام مباراة ليفربول ريد بول سالزبورغ على "ملعب النمسا الرياضي"، ويمكن مشاهدة المباراة على قناة beIN Sports، بصوت المعلق الرياضي "أحمد البلوشي".

موعد مباراة ليفربول ريد بول سالزبورغ

وتنطلق مباراة ليفربول وريد بول سالزبورغ في تمام الساعة الرابعة من مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة، والخامسة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والسادسة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، والثالثة مساءً بتوقيت تونس، والثانية مساءً بتوقيت جرينتش.

ويستعد ليفربول لمواجهة أرسنال يوم 29 من الشهر الجاري في كأس الدرع الخيرية، وذلك قبل أيام من انطلاق الموسم الكروي الجديد، حيث يسعى الريدز إلى الحفاظ على لقب الدوري الإنجليزي الذي توج به الموسم الماضي.