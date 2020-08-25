اتحاد العمال: مفيش دفعة رابعة لمنحة العمالة "الدولة عملت اللي عليها"

قال مجدى البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن الدولة بكل مؤسساتها وقفت صامدة أمام جائحة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد – 19)، نتيجة إجراءات الاصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الحكومة منذ سنوات.

وأضاف البدوي، في تصريحات لـ"الوطن"، أن اليوم وغدًا تستكمل 14 ألف ماكينة صرف آلي بمنافذ البريد، والبنك الزراعي المصري، صرف الدفعة الثالثة من منحة الرئاسة، موضحًا أن منحة الرئيس عبدالفتاح السيسي للعمالة غير المنتظمة والتي قيمتها 500 جنيه، واضحة منذ البداية أنها لمدة 3 أشهر فقط.

وتابع: الهدف من المنحة مساندة الفئات المتضررة غير القادرة على تحمل الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، لافتًا أن الأمور بدأت تعود لطبيعتها في مصر بشكل كبير ومعظم أماكن العمل تم فتحها تدريجيا منذ قرابة الشهرين.

وحول ما تردد عن الاتجاه لتخصيص دفعة رابعة جديدة لمنحة العمالة غير المنتظمة، أكد نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أنه لا مجال للحديث عن دفعة رابعة للمنحة المقدمة من الرئيس السيسي للعمالة غير المنتظمة، موضحًا أن مصر فعلت ما لم تستطع دول اقتصادية كبرى القيام به وذلك بالوقوف صامدة أمام جائحة فيروس كورونا التي غزت العالم، بل ومساندة الفئات المتضررة من جراء الفيروس، وتابع: "الدولة عملت اللي عليها وإحنا أفضل من غيرنا".