23 ألف جنيه لـ10 من العمالة غير المنتظمة في جنوب سيناء

اجتمعت اللجنة الاستشارية للعمالة غير المنتظمة بجنوب سيناء، اليوم الخميس، برئاسة أشرف علم الدين مدير مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء.

جاء ذلك بحضور علي إبراهيم حامد، مدير إدارة العمالة غير المنتظمة بالمديرية، وعلي حجاج المسؤول المالي، والدكتور وفاء عبدالوهاب من الهيئة العامة للتأمين الصحي، وعماد الصاوي مدير عام التأمينات الاجتماعية، والمهندس مدحت صلاح عطيه مدير عام مديرية الإسكان بالمحافظة.

وناقشت اللجنة الموقف المالي لحساب العمال بالبنك والبريد، وأصدرت توصيات بزيادة أوجه الرعاية المقدمة للعمالة غير المنتظمة.

وقال أشرف علم الدين، مدير مديرية القوى العاملة، إن اللجنة قررت صرف منح للعمالة غير المنتظمة بقيمة إجمالية تصل إلى 23 ألف جنيه لـ10 عمال، بينهم منحة زواج لـ 3 عمال بقيمة مالية تصل إلى 9 آلاف جنيه بواقع 3 آلاف لكل عامل.

وأضاف مدير المديرية أن اللجنة وافقت أيضًا على صرف منحة مولود لـ7 عمال بقيمة 14 ألف جنيه، بواقع 2000 جنيه لكل عامل.