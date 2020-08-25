نقل رئيسة وزراء أوكرانيا السابقة للعناية المركزة بعد إصابتها بكورونا

أعلنت المتحدثة باسم حزب الوطن الأوكراني، مارينا سوروكا، أنّ حالة رئيسة وزراء أوكرانيا السابقة يوليا تيموشينكو، التي أصيبت مؤخرا بفيروس كورونا، لا تزال خطيرة، وجرى نقلها إلى وحدة العناية المركزة.

وكتبت سوروكا على صفحتها في فيس بوك: "لسوء الحظ، لا توجد أخبار جيدة حتى الآن، حالة يوليا فلاديميروفنا لا تزال خطيرة، هي تتلقى دورة علاج مكثفة منذ مساء أمس وذلك وفق بروتوكول علاج كوفيد"، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

وعادة ما يتضمن العلاج المكثف مجموعة من الإجراءات التي تهدف للقضاء على اضطرابات وظائف الجسم الحيوية، بما في ذلك الحاجة لجهاز التنفس الصناعي.

ونقلت وكالة "آر بي كا أوكرانيا"، أنّه جرى وضع تيموشينكو على جهاز التنفس الصناعي. وقالت المصادر إنّ "حالة زعيمة حزب باتكيفشينا، يوليا تيموشينكو، التي أصيبت بفيروس كورونا، تعتبر مستقرة وخطيرة".

وأكدت وكالة الأنباء الأوكرانية "إر بي سي"، إصابة أفراد آخرين من عائلة تيموشينكو بمرض كوفيد-19، بينهم ابنتها يفجينيا تيموشينكو وزوجها أرتور تشيشتكين.