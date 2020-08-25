أمين "السياحة العالمية": مصر ستتعافى سريعا من أزمة كورونا

قال أمين عام منظمة السياحة العالمية زوراب بولو ليكاشفيلي، إنَّ مصر تعتبر وجهة سياحية عالمية وقبلة للسائحين بما تحوية من مقومات سياحية متعددة.

وتابع أمين عام منظمة السياحة العالمية، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، بالمتحف الكبير: "سعيد بوجودي في تلك المنطقة الفريدة في العالم والتي تعتبر وجه عالمية للسياحة في العالم، وأتمنى أن أكون موجود عند افتتاح المتحف الكبير".

وأشار إلى أنَّ السياحة ستعود سريعًا إلى مصر بعد تعافيها فهي بلد آمن وجميلة ومشوقة، مشيدًا بالعمل في المتحف والذي لم يتوقف لحظه رغم كورونا.