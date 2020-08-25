حديقة حيوان الجيزة تستقبل 1500 زائر في اليوم الثاني للفتح بعد كورونا

قالت الدكتورة مها صابر، مدير حديقة حيوان الجيزة، إن الحديقة استقبلت أمس أكثر من 2000 زائر في أول يوم فتح للحدائق بعد إغلاقها بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، واستقبلت 1500 زائر حتى ظهر اليوم الثلاثاء، وذلك في ثاني يوم تفتح فيه أبوابها أمام الزائرين، بعد إغلاق دام ما يقرب من خمسة أشهر منذ مارس الماضي، وسط إجراءات احترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وكانت الحديقة قد اتخذت إجراءات مشددة للوقاية من انتشار فيروس كورونا تنفيذا للتوصيات التي أقرتها وزارة الصحة والاتحاد الإفريقي لحدائق الحيوان، من بين تلك الإجراءات، الالتزام بعدد محدد للزوار، يضمن الكثافة المنخفضة داخل الحديقة، وجرى تقديرها بـ3 آلاف زائر فقط يوميا، وكذلك التشديد على ارتداء كمامات خلال الدخول، وأثناء التجوال داخل الحديقة، واستبعاد غير الملتزمين بها، وعمل اللوحات الإرشادية، تنصح الزائرين بالتباعد الاجتماعي، وأخرى للوقاية من فيروس كورونا، بالإضافة إلى مظلات للوقاية من درجة الحرارة.

كما تم نشر أجهزة كشف درجات الحرارة عن بعد، على كل الأبواب لقياس درجات الحرارة للزائرين، واستبعاد من يثبت ارتفاع درجة حرارتهم، كما سيتم التنبيه على الزائرين بعدم المصافحة بالأيدي، كما سيتم توفير المطهرات لكل العاملين، لاستخدامها بشكل مستمر، فضلاً عن أقنعة الوجه.

وأُغلقت حدائق الحيوان والمتنزهات في مصر، كإجراء حكومي للحد من انتشار الفيروس في إبريل الماضي، وعانت كثيرا نتيجة غياب الجمهور، الأمر الذي تسبب في خسائر كبيرة لموارد الحدائق، التي تعتمد بشكل أساسي على تذاكر الدخول، وافتقدت الحيوانات الزائرين الذين اعتادت على تواجدهم يوميا.