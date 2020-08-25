مصادر تونسية: جلسة 1 سبتمبر للتصويت على منح الثقة لحكومة المشيشي

أفادت مصادر نيابية تونسية، بتحديد جلسة الأول من سبتمبر للتصويت على منح الثقة لحكومة هشام المشيشي، وفقا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل.

وأعلن رئيس الوزراء التونسي المكلف، هشام المشيشي، أمس، تشكيلته الوزارية الجديدة وتعهد بأن تعمل باستقلال تام، مشددا على أنّ حكومته الجديدة ستظل في تفاعل مباشر مع الطيف السياسي في تونس، للاستفادة من التصورات والرؤى التي تقدمها الأحزاب، بشأن القضايا العامة.