"العناني": كورونا ليس لها كتالوج ولا نخشى موجة ثانية منه

قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إن انحسار أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد في مصر أمر مطمئن، وهو ما يجعلنا لا نخشى مما يطلق عليه موجة كورونا الثانية، خاصة أن انخفاض الأعداد في مصر يقابلة زيادة في بلدان أخرى.

جاء ذلك في تصريحات صحفية عقب المؤتمر الصحفي الذي عقد بالمتحف المصري الكبير اليوم، على هامش زيارة الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية.

وأشار "العناني" إلى أن مصر تضع صحة مواطنيها وزائريها في مقدمة الأولويات لذا فنحن نراجع إجراءاتنا يوما بيوم ونعدل فيها، فما حدث أمر لم يكن متوقعًا ولا يوجد لدينا كتالوج التعامل مع كورونا، فهو أمر مستجد على العالم كله.