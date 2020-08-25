العناني: نقل مراكب الشمس للمتحف الكبير دون تفكيكها خلال ستة أشهر

قال الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، إن مركب الشمس ستنقل من الهرم للمتحف المصري الكبير خلال ستة أشهر وتم عمل دراسات استمرت لأكثر من عام لبحث طريقة نقلها شارك فيها العديد من الجهات الهندسية وتم الاتفاق على نقلها دون الفك على زلاجات وكما فعلها المصري القديم سيفعلها المصري الآن.

من جانبة أكد اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على المتحف المصري الكبير، أن مركب خوفو الثانية والتي يتم استخراجها بالتعاون مع منظمة الجايكا العالمية قاربت على الانتهاء حيث تم استخراج 95% منها وسيتم جمعها لتكون أحد مفاجآت افتتاح المتحف المصري الكبير؛ حيث سيتم جمعها مع المركب الأولى في متحف مخصوص يتم تصميمة على أحدث أساليب العرض المتحفي.